Уехавшие из России Авербух и Арзамасова опубликовали первое совместное фото
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне опубликовала в Instagram первое совместное фото с супругом – известным фигуристом и режиссером ледовых шоу Ильей Авербухом, сделанное во время отдыха, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что Арзамасова и Авербух уехали из России в отпуск.
"На солнечной стороне", – лаконично подписала 24 января 2025 года снимок с мужем 29-летняя актриса.
Поклонники назвали тандем Ильи и Лизы крутым, красивым и замечательным, а также пожелали супругам прекрасного отдыха:
- "Какие вы крутые".
- "Замечательный тандем!"
- "Лиза, вам с Ильёй Изяславичем желаю прекрасного отдыха!"
- "Красивые, спортивные и счастливые! А все остальное вам в помощь – солнце, вода, отличные возможности для отдыха! Вы на славно потрудились, надо славно и отдохнуть! Илья – просто гений, благодаря ему я, влюбилась в фигурное катание! Лизонька, а вы ему под стать! Отдыхайте, набирайтесь сил!"
16 января 2025 года маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поразил игрой на пианино.
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