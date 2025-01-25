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Культура и шоу-бизнес

Уехавшие из России Авербух и Арзамасова опубликовали первое совместное фото

Уехавшие из России Авербух и Арзамасова опубликовали первое совместное фото, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 13:20 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне опубликовала в Instagram первое совместное фото с супругом – известным фигуристом и режиссером ледовых шоу Ильей Авербухом, сделанное во время отдыха, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Арзамасова и Авербух уехали из России в отпуск.

"На солнечной стороне", – лаконично подписала 24 января 2025 года снимок с мужем 29-летняя актриса.

Поклонники назвали тандем Ильи и Лизы крутым, красивым и замечательным, а также пожелали супругам прекрасного отдыха:

  • "Какие вы крутые".
  • "Замечательный тандем!"
  • "Лиза, вам с Ильёй Изяславичем желаю прекрасного отдыха!"
  • "Красивые, спортивные и счастливые! А все остальное вам в помощь – солнце, вода, отличные возможности для отдыха! Вы на славно потрудились, надо славно и отдохнуть! Илья – просто гений, благодаря ему я, влюбилась в фигурное катание! Лизонька, а вы ему под стать! Отдыхайте, набирайтесь сил!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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