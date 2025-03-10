Седокова записала первую песню после смерти Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова возвращается к творчеству после смерти экс-супруга, сообщает Zakon.kz.

Певица постепенно приходит в себя и уже анонсировала новую песню. Со слов Седоковой, трек станет отражением ее личной трагедии. В песне она откровенно рассказала обо всем, что чувствовала, когда узнала страшную новость.

"Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде, так как на студии, я не могу говорить. В понедельник начнем готовить релиз", – написала певица в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/annasedokova

На днях, когда Вера Брежнева засветилась на Неделе моды в Париже, хейтеры язвительно посоветовали ей создать дуэт именно с Анной Седоковой.