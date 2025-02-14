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Культура и шоу-бизнес

Седокова хоть и шокировала фанатов резким похудением, но готова к встрече в Алматы

Анна Седокова, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 06:16 Фото: Instagram/annasedokova
Спустя два месяца после трагедии худоба певицы всполошила интернет-пользователей. А сегодня ожидается ее выступление в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Анна Седокова, которая на протяжении полутора месяцев находилась в затишье после смерти третьего мужа Яниса Тиммы, начинает постепенно возвращаться в соцсети. До этого певица делилась, как переживала тяжелый период жизни и как преподнесла трагичную новость маленькому сыну. Теперь же артистка впервые продемонстрировала себя. За эти несколько недель она заметно истощала, чем даже напугала поклонников.

Фото: Instagram/annasedokova

Анна опубликовала фото в полный рост, на котором видно, что некогда пышные формы исполнительницы сменились на осиную талию и тонкие ноги. Фолловеры тут же принялись комментировать фигуру певицы.

  • "Ужас, тает на глазах".
  • "Ноги, как спички".
  • "В два раза худее стала".
  • "Что делает стресс с людьми…"

14 февраля у артистки должен состояться первый после пережитых событий концерт в Алматы. И, как ранее было известно, на него никто не покупал билеты. Теперь же, ближе к дате выступления, на официальном сайте мероприятия видно, что большая часть билетов уже распродана.

А в Турции расстаться с воспоминаниями о бывших возлюбленных решили весьма практичным способом. Подарки от них просто выставили на аукцион.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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