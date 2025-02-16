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Культура и шоу-бизнес

Дочь Петра Чернышева и Заворотнюк приревновала папу к партнерше по льду

Дочь Петра Чернышева и Заворотнюк приревновала папу к партнерше по льду, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 03:40 Фото: кадр из шоу "Влюбленные в фигурное катание"
Российское шоу "Влюбленные в фигурное катание" приковывает внимание зрителей завораживающими номерами. Одно из самых трогательных выступлений в этот раз показали Наоми Ланг и Петр Чернышев со своей дочкой Милой, сообщает Zakon.kz.

Шестилетняя дочь от Анастасии Заворотнюк поучаствовала в номере знаменитого папы и его партнерши по льду Наоми Ланг. В финале номера Петр взял Милу на руки, а Наоми встала рядом.

После слов благодарности Чернышева в адрес давней партнерши Наоми, которая прилетела из США и помогла исполнить номер, посвященный памяти Анастасии Заворотнюк, Мила отреагировала ревностно. Вероятно, девочка не готова к появлению в жизни папы новой женщины.

"Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья – это бабушка, ты и я", – сказала девочка.

Наоми Ланг и Петр Чернышев познакомились в США, куда фигурист переехал ради карьеры. Были ли у Чернышева и Ланг отношения неизвестно.

Ранее сообщалось, что младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы.

Аксинья Титова
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