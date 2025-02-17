25-летняя дочь Маликова похвасталась тортом со своего юбилея
Фото: Instagram/dmitriy_malikov
На прошлой неделе дочь известного российского эстрадного певца и композитора Дмитрия Маликова отметила 25-летие. В своем Instagram Стефания показала торт, который заказала на юбилей, сообщает Zakon.kz.
Видео с красивым и большим десертом Стеша опубликовала накануне, 16 февраля 2025 года.
На кадрах можно заметить, что во время задувания свеч у именинницы в торт падает сережка в виде сердца.
"А сердце упало в торт на счастье", – написала под публикацией Стефания Маликова.
Подписчики вновь поздравили дочь Маликова с днем рождения, а также поделились своим видением по поводу сережки, которая упала в торт:
- "С Днем рождения, красоточка!"
- "На удачу, серебро удача... Любовь знает".
- "Самый красивый торт для самой красивой именинницы".
- "Счастье близко! Сердечко, которое упало в торт, подсказывает! Будь счастлива".
25 лет Стефании исполнилось 13 февраля 2025 года. В связи с важным праздником к ней трогательно обратился 55-летний Дмитрий Маликов.
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