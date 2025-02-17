25-летняя дочь Маликова похвасталась тортом со своего юбилея

На прошлой неделе дочь известного российского эстрадного певца и композитора Дмитрия Маликова отметила 25-летие. В своем Instagram Стефания показала торт, который заказала на юбилей, сообщает Zakon.kz.

Видео с красивым и большим десертом Стеша опубликовала накануне, 16 февраля 2025 года.

На кадрах можно заметить, что во время задувания свеч у именинницы в торт падает сережка в виде сердца.

"А сердце упало в торт на счастье", – написала под публикацией Стефания Маликова.

Подписчики вновь поздравили дочь Маликова с днем рождения, а также поделились своим видением по поводу сережки, которая упала в торт:

"С Днем рождения, красоточка!"

"На удачу, серебро удача... Любовь знает".

"Самый красивый торт для самой красивой именинницы".

"Счастье близко! Сердечко, которое упало в торт, подсказывает! Будь счастлива".

Материал по теме 24-летняя дочь Дмитрия Маликова обратилась к поклонникам перед важным праздником

25 лет Стефании исполнилось 13 февраля 2025 года. В связи с важным праздником к ней трогательно обратился 55-летний Дмитрий Маликов.