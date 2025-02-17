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Культура и шоу-бизнес

25-летняя дочь Маликова похвасталась тортом со своего юбилея

25-летняя дочь Маликова похвасталась тортом со своего юбилея, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 18:02 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
На прошлой неделе дочь известного российского эстрадного певца и композитора Дмитрия Маликова отметила 25-летие. В своем Instagram Стефания показала торт, который заказала на юбилей, сообщает Zakon.kz.

Видео с красивым и большим десертом Стеша опубликовала накануне, 16 февраля 2025 года.

На кадрах можно заметить, что во время задувания свеч у именинницы в торт падает сережка в виде сердца.

"А сердце упало в торт на счастье", – написала под публикацией Стефания Маликова.

Подписчики вновь поздравили дочь Маликова с днем рождения, а также поделились своим видением по поводу сережки, которая упала в торт:

  • "С Днем рождения, красоточка!"
  • "На удачу, серебро удача... Любовь знает".
  • "Самый красивый торт для самой красивой именинницы".
  • "Счастье близко! Сердечко, которое упало в торт, подсказывает! Будь счастлива".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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