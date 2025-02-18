#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
498.75
523.09
5.46
Культура и шоу-бизнес

Книга Джулианны Мур попала под запрет в США

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 05:25 Фото: Instagram/juliannemoore
Актриса и писательница Джулианна Мур обнаружила, что Дональд Трамп внес ее детское произведение в список запрещенных, сообщает Zakon.kz.

17 февраля на своей странице в Instagram актриса написала, что ее книга 2007 года "Клубничка с веснушками" была запрещена Министерством обороны США в ходе недавней чистки книг, связанных с расой, полом и сексуальностью. Это произошло после того, как Трамп издал указ, направленный против разнообразия в армии.

"Клубничка с веснушками" – это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конце концов она учится жить с ними, когда понимает, что отличается от других.

"Эту книгу я написала для своих детей и для других детей, чтобы напомнить им, что мы все боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество", – отметила Мур.

По словам актрисы, она не понимает, что же такого спорного в этой книге с картинками, что заставило правительство США запретить ее.

"Я действительно опечалена и никогда не думала, что увижу такое в стране, где свобода слова и самовыражения является конституционным правом" – расстроено написала актриса.

В этом месяце Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт, а после трансгендерам отказали в прохождении воинской службы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Собчак порассуждала о случайных интимных связях
Культура и шоу-бизнес
04:40, 18 февраля 2025
Собчак порассуждала о случайных интимных связях
Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым
Культура и шоу-бизнес
01:14, 18 февраля 2025
Ольга Серябкина высказалась о расставании с Фадеевым
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: