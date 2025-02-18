Книга Джулианны Мур попала под запрет в США

Актриса и писательница Джулианна Мур обнаружила, что Дональд Трамп внес ее детское произведение в список запрещенных, сообщает Zakon.kz.

17 февраля на своей странице в Instagram актриса написала, что ее книга 2007 года "Клубничка с веснушками" была запрещена Министерством обороны США в ходе недавней чистки книг, связанных с расой, полом и сексуальностью. Это произошло после того, как Трамп издал указ, направленный против разнообразия в армии.

"Клубничка с веснушками" – это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конце концов она учится жить с ними, когда понимает, что отличается от других.

"Эту книгу я написала для своих детей и для других детей, чтобы напомнить им, что мы все боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество", – отметила Мур.

По словам актрисы, она не понимает, что же такого спорного в этой книге с картинками, что заставило правительство США запретить ее.

"Я действительно опечалена и никогда не думала, что увижу такое в стране, где свобода слова и самовыражения является конституционным правом" – расстроено написала актриса.

В этом месяце Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт, а после трансгендерам отказали в прохождении воинской службы.