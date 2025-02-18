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Культура и шоу-бизнес

Влад Лисовец подтвердил свои проблемы с онкологией

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 07:44 Фото: Instagram/vladislavlisovets
17 февраля российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец подтвердил, что у него обнаружена онкология, сообщает Zakon.kz.

52-летний стилист на своей странице в Instagram написал, что проблема действительно есть. Подписчиков Лисовец призвал регулярно проверять свое здоровье и доверять врачам.

Со слов стилиста необходимо прислушиваться к своему организму.

"Организм всегда сигнализирует и дает знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте все, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте", – написал он.

Он также добавил, что в настоящее время проходит курс лечения.

Днями ранее Instagram-пользователи обратили внимание на чрезмерную худобу Анны Седоковой, но это не помешало ей дать в Алматы первый концерт после смерти бывшего мужа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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