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Культура и шоу-бизнес

Статью о Димаше Кудайбергене опубликовал известный американский журнал

Димаш Кудайберген, статья в американском издании, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:16 Фото: Instagram/dimash.news
17 февраля известное американское издание Rolling Stone, посвященное музыке и поп-культуре, разместило статью о казахстанском музыканте: "Димаш Кудайберген удостоен награды DIAFA 2024 за глобальное влияние в сфере музыки", сообщает Zakon.kz.

Автор статьи рассказывает о прошедшей в ноябре 2024 года в Дубае церемонии вручения престижной международной премии Arab Festivals Awards (DIAFA), среди лауреатов которой был известный певец Димаш Кудайберген.

"Признание Димаша на DIAFA имеет большое значение. Он стал первым артистом из Центральной Азии, получившим эту награду, и его имя вошло в выдающийся список мировых лидеров, прославившихся своим влиянием за пределами своих стран. DIAFA, известная своим строгим отбором, который проводится комитетом из 25 журналистов из разных областей, отмечает людей, которые внесли значительный вклад в развитие своих отраслей и сообществ. Во время церемонии Димаш исполнил "Stranger", заглавную песню своего продолжающегося мирового турне. Его выступление покорило публику, в нем сочетались классические, поп- и традиционные казахские элементы. Ведущие представили его как "необычайного таланта с голосом, не знающим границ", подчеркнув его способность преодолевать культурные и музыкальные границы", – цитирует DimashNews содержание материала.

Автор подчеркнул, что музыка Димаша находит отклик во всем мире, преодолевая языковые и культурные барьеры.


"Выступая более чем на 14 языках и собирая полные залы по всей Европе и Азии, Димаш продолжает создавать наследие, которое выходит далеко за пределы его родины в Казахстане", – пишет популярное издание.

Премию DIAFA в Дубае (ОАЭ) Димаш Кудайберген получил осенью 2024 года. Посвятил эту награду он легендарной оперной певице, народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой в честь ее 95-летия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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