Волочкова неожиданно обратилась к бывшему мужу после грандиозной свадьбы дочери

Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова, которая на прошлой неделе устроила грандиозную свадьбу единственной наследнице, обратилась к экс-супругу – предпринимателю Игорю Вдовину, сообщает Zakon.kz.

49-летняя заслуженная артистка РФ поблагодарила отца своей дочери.

"После свадьбы моей доченьки Ариадны и ее мужа Никиты хочу сказать слова благодарности ее папе – Игорю Вдовину. Игорь, ты самый лучший папа для всех твоих детей. Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент ее рождения. Почти 20 лет прошло с того момента. Счастья тебе и твоим семьям. И знай, что в моем лице у тебя есть благодарный человек. Мама нашей Ариши", – написала Волочкова 29 апреля 2025 года в Instagram.

Анастасия подчеркнула, что помнит "добро и все самое хорошее", что объединяло ее с бывшим мужем.

"Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал. И я тебе благодарна за все! Это уникальная самая лучшая наша доченька! Благодарю Бога за встречу с тобой в Сочи. Когда ты помог мне донести до самолета мои балетные костюмы. А, еще... Ты умел здорово танцевать", – заключила балерина, опубликовав видео со свадьбы дочери.

В феврале 2025 года Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото с дочерью и ее женихом, анонсировав свадьбу пары.

Торжество прошло 26 апреля в Тронном зале Особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Анастасия Волочкова показала кадры со свадьбы 19-летней дочери и сообщила, что организация мероприятия полностью легла на ее плечи.