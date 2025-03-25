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Культура и шоу-бизнес

Молодая невеста Григория Лепса ответила на вопрос об общих детях

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 07:38 Фото: Instagram/gvleps
19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба откровенно ответила на новые вопросы журналистов об отношениях с российским музыкантом, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, Аврора призналась, что "очень хорошо" общается со старшей дочерью артиста, так как она "тоже работает в киноиндустрии".

На вопрос о том, поладил ли жених с тещей, девушка рассказала, что у мамы с Григорием потрясающие отношения.

Несмотря на то, что избранница артиста сейчас учится в Лондоне, возлюбленного она не ревнует.

"Я настолько уверенный в себе человек, что я уверена, что никакие девушки с бюстом мне точно не конкуренты", – пояснила восходящая звезда.

В будущем Аврора готова родить артисту детей.

"Дети? Конечно! Обязательно! Куда без детей? Дети – это счастье", – заявила она.

Но тут же добавила, что пока они с будущим супругом ребенка не планировали.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что скучает по деньгам умершей жены.

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Аксинья Титова
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