Моргенштерн анонсировал "трезвый" мировой тур

Алишер Моргенштерн пытается начать жизнь с чистого листа: лег в рехаб, свел татуировки с лица и анонсировал мировой тур. В списке концертов оказался 41 город. В том числе Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Тель-Авив, Токио, Осло и даже Сидней, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель сообщил о своих планах в социальных сетях:

"Первый трезвый мировой. Даты скоро. Список будет пополняться", – гласит подпись к опубликованной музыкантом афише.

Комментаторы ожидаемо раскритиковали артиста за то, что в его планах нет стран СНГ. А некоторых обеспокоило психическое здоровье кумира:

"Братан, дай нормально паузу, отдохни, восстановись и иди нормально толпу качай".

"Не слишком ли для такого диагноза".

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом, хотя 30 декабря 2024 года он признавался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере.

