Моргенштерн анонсировал "трезвый" мировой тур
Фото: Instagram/morgen_shtern
Алишер Моргенштерн пытается начать жизнь с чистого листа: лег в рехаб, свел татуировки с лица и анонсировал мировой тур. В списке концертов оказался 41 город. В том числе Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Тель-Авив, Токио, Осло и даже Сидней, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель сообщил о своих планах в социальных сетях:
"Первый трезвый мировой. Даты скоро. Список будет пополняться", – гласит подпись к опубликованной музыкантом афише.
Комментаторы ожидаемо раскритиковали артиста за то, что в его планах нет стран СНГ. А некоторых обеспокоило психическое здоровье кумира:
- "Братан, дай нормально паузу, отдохни, восстановись и иди нормально толпу качай".
- "Не слишком ли для такого диагноза".
Ранее рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом, хотя 30 декабря 2024 года он признавался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере.
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