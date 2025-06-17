Юбилей на 170 гостей: Аша Матай организовала сюрприз для отца

Казахстанская актриса Аша Матай рассказала, что подготовила своему отцу грандиозный подарок на 65-летие. Фотографиями и подробностями ведущая поделилась с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, отца звездного семейства изначально пригласили на семейный ужин в узком кругу.

Но на самом деле, уточнила Матай, на праздник пришли друзья, однокурсники, братья и сестры, все родственники, чтобы сделать этот день незабываемым.

"Он и не догадывался об этом. Когда отец вошел в зал, его встретили аплодисментами 170 человек. Он действительно был поражен и восхищен", – отметила предпринимательница.

Также племянница продюсера Баян Алагузовой рассказала, что это был один из самых душевных и лучших вечеров.

"Дорогой отец! От всей души поздравляем вас с особым юбилеем! Всегда наша опора, наш наставник, наша гордость. Твоя жизнь для нас пример. Мы любим тебя до Луны и обратно!" Аша Матай

Комментаторы присоединились к поздравлениям, оставив добрые пожелания.

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