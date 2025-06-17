Юбилей на 170 гостей: Аша Матай организовала сюрприз для отца
Как оказалось, отца звездного семейства изначально пригласили на семейный ужин в узком кругу.
Но на самом деле, уточнила Матай, на праздник пришли друзья, однокурсники, братья и сестры, все родственники, чтобы сделать этот день незабываемым.
"Он и не догадывался об этом. Когда отец вошел в зал, его встретили аплодисментами 170 человек. Он действительно был поражен и восхищен", – отметила предпринимательница.
Также племянница продюсера Баян Алагузовой рассказала, что это был один из самых душевных и лучших вечеров.
"Дорогой отец! От всей души поздравляем вас с особым юбилеем! Всегда наша опора, наш наставник, наша гордость. Твоя жизнь для нас пример. Мы любим тебя до Луны и обратно!"Аша Матай
Комментаторы присоединились к поздравлениям, оставив добрые пожелания.
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