"Похоронная" фотосессия 5-летнего сына Джигана и Самойловой смутила подписчиков

Фото: Instagram/samoylovaoxana

На днях сыну музыканта Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под именем Джиган, и блогера Оксаны Самойловой исполнилось пять лет. Для этой знаменательной даты звездное семейство устроило фотосессию. Однако Давид в красных розах пришелся не по нраву аудитории, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации на своей странице Самойлова уточнила: "Каждый день я удивляюсь, как можно быть таким идеальным малышом. О таком сыне я даже мечтать не могла". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) Но среди поздравлений очень часто встречаются недовольные комментарии от подписчиков. Почему похоронная фотосессия?

Какие-то мрачные фото, прям не по себе.

Зачем эти черно-бордовые тона? Не издевайтесь над детьми, детской психике нужны разноцветные тона!

Вы меня извините, но 3 фотография словно на памятник.

Это еще додуматься надо ребенка в такой композиции снимать.

К чему мальчика в розах траурных, да еще в костюме.

Зачем в таком цвете траурном?

Да уж, о вкусах не спорят.

Непонятна эта композиция с цветами на день рождения мальчика. Да еще в таких мрачных оттенках.

Фотосессия жуткая! Если есть возможность – переделайте!

Странная фотозона. Интересно, но видео на странице Джигана не вызвало столь бурные обсуждения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган Денис (@iamgeegun) Ранее мы сообщали, что Джиган стал приглашенной звездой на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара, которая вышла замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа.

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