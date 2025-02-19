"Похоронная" фотосессия 5-летнего сына Джигана и Самойловой смутила подписчиков
Фото: Instagram/samoylovaoxana
На днях сыну музыканта Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под именем Джиган, и блогера Оксаны Самойловой исполнилось пять лет. Для этой знаменательной даты звездное семейство устроило фотосессию. Однако Давид в красных розах пришелся не по нраву аудитории, сообщает Zakon.kz.
В описании к публикации на своей странице Самойлова уточнила:
"Каждый день я удивляюсь, как можно быть таким идеальным малышом. О таком сыне я даже мечтать не могла".
Но среди поздравлений очень часто встречаются недовольные комментарии от подписчиков.
- Почему похоронная фотосессия?
- Какие-то мрачные фото, прям не по себе.
- Зачем эти черно-бордовые тона? Не издевайтесь над детьми, детской психике нужны разноцветные тона!
- Вы меня извините, но 3 фотография словно на памятник.
- Это еще додуматься надо ребенка в такой композиции снимать.
- К чему мальчика в розах траурных, да еще в костюме.
- Зачем в таком цвете траурном?
- Да уж, о вкусах не спорят.
- Непонятна эта композиция с цветами на день рождения мальчика. Да еще в таких мрачных оттенках.
- Фотосессия жуткая! Если есть возможность – переделайте!
- Странная фотозона.
Интересно, но видео на странице Джигана не вызвало столь бурные обсуждения.
Ранее мы сообщали, что Джиган стал приглашенной звездой на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара, которая вышла замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа.
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