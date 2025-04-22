Кристина Орбакайте показала, с кем и где отметила Пасху
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 22 апреля 2025 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram новой семейной публикацией, сообщает Zakon.kz.
В ней 53-летняя артистка показала, что отметила Пасху с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым в Нью-Йоркском Ботаническом саду.
Подписчики Орбакайте заметили, что дочь певицы и предпринимателя повзрослела и похорошела. В целом они поздравили семью с праздником, назвав ее красивой:
- "Красивая семья".
- "Клавдия – такая красотка!"
- "Чудесная весна! Прекрасная семья!"
- "Прекрасная, красивая, душевная семья!"
- "Услада для глаз. Светлой Пасхи вам, ребята".
- "В этом видео прекрасно все – природа, люди, музыка! Радости в каждом дне вашей чудесной семье, Кристина, желаю от души".
Ранее Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами с Пугачёвой в день ее 76-летия.
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