Кристина Орбакайте показала, с кем и где отметила Пасху

Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 22 апреля 2025 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram новой семейной публикацией, сообщает Zakon.kz.

В ней 53-летняя артистка показала, что отметила Пасху с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым в Нью-Йоркском Ботаническом саду.

Подписчики Орбакайте заметили, что дочь певицы и предпринимателя повзрослела и похорошела. В целом они поздравили семью с праздником, назвав ее красивой:

"Красивая семья".

"Клавдия – такая красотка!"

– "Чудесная весна! Прекрасная семья!"

"Прекрасная, красивая, душевная семья!"

"Услада для глаз. Светлой Пасхи вам, ребята".

"В этом видео прекрасно все – природа, люди, музыка! Радости в каждом дне вашей чудесной семье, Кристина, желаю от души".

Материал по теме Видео Кристины Орбакайте из Диснейленда вызвало шквал положительных комментариев

Ранее Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами с Пугачёвой в день ее 76-летия.