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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, с кем и где отметила Пасху

Кристина Орбакайте показала, с кем и где отметила Пасху, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 14:32 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 22 апреля 2025 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram новой семейной публикацией, сообщает Zakon.kz.

В ней 53-летняя артистка показала, что отметила Пасху с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым в Нью-Йоркском Ботаническом саду.

Подписчики Орбакайте заметили, что дочь певицы и предпринимателя повзрослела и похорошела. В целом они поздравили семью с праздником, назвав ее красивой:

  • "Красивая семья".
  • "Клавдия – такая красотка!"
  • "Чудесная весна! Прекрасная семья!"
  • "Прекрасная, красивая, душевная семья!"
  • "Услада для глаз. Светлой Пасхи вам, ребята".
  • "В этом видео прекрасно все – природа, люди, музыка! Радости в каждом дне вашей чудесной семье, Кристина, желаю от души".

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