Катя Лель поведала об уникальном случае с Юрием Антоновым

Российская певица и автор песен Екатерина Лель, более известная как Катя Лель, накануне, 19 февраля 2025 года, поздравила легендарного эстрадного певца и композитора Юрия Антонова с юбилеем, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Муси-пуси" опубликовала в своем Instagram видеообращение. В нем 50-летняя певица рассказала об уникальном случае, который произошел в гостях у народного артиста РФ.

"Юрий Михайлович Антонов – уникальный, легендарный, лучший, талантливейший человек в нашей стране, которого я безмерно уважаю, люблю и благодарю. Уникальный был случай, когда я была в гостях у Юрия Михайловича. Он очень заботливо, трепетно взял ананас и стал его разделывать. Причем бедный поранил палец, кровь идет, я говорю: "Давайте я вам помогу", (а он ответил: – Прим. ред.) "Нет, все хорошо". То есть такой очень гостеприимный, настоящий мужчина, который знает, как ухаживать за женщинами. Всегда в благородном состоянии духа и души. Я хочу, чтобы вы были всегда, мой дорогой, счастливы, чтобы вы всегда были здоровы, и долго-долго жили в этом прекрасном мире. Спасибо, что вы есть", – сказала Катя Лель, обращаясь к имениннику.

Подписчики певицы отметили, что обожают творчество Антонова, и привели слова из некоторых его хитов. Также они присоединились к поздравлениям и пожелали юбиляру здоровья и счастья:

"Летящей походкой".

"С юбилеем, маэстро моего детства! Здоровья и счастья!"

"Поддерживаю! Обожаю творчество Юрия Антонова! Самые красивые, самые мелодичные, с глубоким смыслом песни! Низкий ему поклон из Риги!"

"С днем рождения, маэстро! Катюша, привет передавайте от нас и поздравления! Мечты сбываются! Любовь приходит! Все, как Юрий Михайлович писал! И все хорошее не забывается! Любим".

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Юрию Антонову 19 февраля 2025 года исполнилось 80 лет. С грандиозной датой народного артиста РФ поздравил певец Игорь Николаев, который заявил, что пластинка с песней "Нет тебя прекрасней" перевернула его жизнь и во многом ее предопределила.