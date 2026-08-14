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Культура и шоу-бизнес

"Страшилище": игрища 80-летнего Петросяна показала его молодая жена

российский юморист Евгений Петросян с женой, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:11 Фото: Instagram/bruhunova
Татьяна Брухунова, жена известного российского юмориста Евгения Петросяна, опубликовала новое видео с мужем и детьми, сообщает Zakon.kz.

На кадрах 80-летний артист изображает "страшилище" и "угрожает" схватить детей. Его дочь Матильда и сын Ваган кричат от восторга.

"Каждый вечер у нас игрища", – подписала видео 37-летняя Брухунова.

Кадры восхитили поклонников звездной семьи:

  • Какие вы классные. Любимая семья, доброго здоровья вам и счастья на долгие годы.
  • Счастье!
  • Очень здорово!
  • Как же здорово и тепло у вас!
  • Какое милое видео!
  • Сколько радости у детей!

66-летний российский певец Игорь Николаев с 44-летней женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой покорил Великую Китайскую стену, чем взволновал поклонников.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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