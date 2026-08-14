"Страшилище": игрища 80-летнего Петросяна показала его молодая жена
Фото: Instagram/bruhunova
Татьяна Брухунова, жена известного российского юмориста Евгения Петросяна, опубликовала новое видео с мужем и детьми, сообщает Zakon.kz.
На кадрах 80-летний артист изображает "страшилище" и "угрожает" схватить детей. Его дочь Матильда и сын Ваган кричат от восторга.
"Каждый вечер у нас игрища", – подписала видео 37-летняя Брухунова.
Кадры восхитили поклонников звездной семьи:
- Какие вы классные. Любимая семья, доброго здоровья вам и счастья на долгие годы.
- Счастье!
- Очень здорово!
- Как же здорово и тепло у вас!
- Какое милое видео!
- Сколько радости у детей!
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