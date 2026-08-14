"Страшилище": игрища 80-летнего Петросяна показала его молодая жена

Татьяна Брухунова, жена известного российского юмориста Евгения Петросяна, опубликовала новое видео с мужем и детьми, сообщает Zakon.kz.

На кадрах 80-летний артист изображает "страшилище" и "угрожает" схватить детей. Его дочь Матильда и сын Ваган кричат от восторга.

"Каждый вечер у нас игрища", – подписала видео 37-летняя Брухунова.

Кадры восхитили поклонников звездной семьи:

Какие вы классные. Любимая семья, доброго здоровья вам и счастья на долгие годы.

Счастье!

Очень здорово!

Как же здорово и тепло у вас!

Какое милое видео!

Сколько радости у детей!

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