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Культура и шоу-бизнес

41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие

41-летняя Макпал Исабекова отмечает важное семейное событие, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 12:28 Фото: Instagram/makosyai
Сегодня, 21 февраля 2025 года, день рождения у известной казахстанской певицы Макпал Исабековой. Ей исполняется 41 год. В честь важной даты артистка обратилась к поклонникам, сообщает Zakon.kz.

В Instagram лауреат платиновой премии Казахстана "Тарлан"-2004 опубликовала свое фото, в котором предстала в сексуальном образе. Запись под снимком Макпал начала красиво: "Официально на 41-м уровне".

Исабекова заявила, что "новый левел любви к себе разблокирован", и что она "полна сил и решительности творить, создавать, масштабироваться, углубляться, познавать, учиться, расти, созидать".

"И я больше не боюсь ошибиться. Все, есть опыт. Спасибо за все, создатель! Отныне фокус держим только на счастье, я счастливая, много понадобилось дней и ночей, чтобы это прям вот понять", – отметила она.

Затем певица поблагодарила всех, кто рядом, и тех, кто ушел из ее жизни..

"Спасибо каждому, кто рядом, всем, кто есть и любит, всем, кто был и ушел, тоже спасибо, многому научили, я с радостью встречу всех, кто идет ко мне, мои объятия открыты, а сердце распахнуто. Погнали дальше жить эту интересную и увлекательную жизнь, она сама по себе уже подарок. Есть желание вернуть путешествия в свою жизнь. Пусть сбудется. Амин", – написала Макпал.

Также она призналась в любви своим подписчикам.

"Люблю вас, моя инста-родня, рада, что вы есть у меня. Пусть у всех все будет хорошо", – заключила Исабекова.

В ответ коллеги по цеху и подписчики поздравили именинницу с новым возрастом и пожелали ей счастья и всего светлого:

  • "С днем рождения, Макосичка-Махпал! Будь счастлива!"
  • "С днем рождения! Будьте счастливы с вашей прекрасной семьей!"
  • "С днем рождения, моя малышка! Сияй, твори и дари свое творчество".
  • "С днем рождения. Тепла и уюта вокруг близких и родных. Всего светлого и доброго. Всех благ".

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15 января 2025 года Макпал Исабекова рассказала о предательстве близких.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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