Джей Ло со сцены представила поклонницу из Казахстана
Фото: Instagram/binuraaa
Накануне, 20 февраля 2025 года, популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступила с концертом в Абу-Даби. Поклоннице из Казахстана удалось привлечь внимание Джей Ло, сообщает Zakon.kz.
Из разговора, который длился около минуты, Лопес узнала, что молодую девушку зовут Бинура. С третьего раза 55-летней звезде почти удалось правильно произнести имя поклонницы. Также Дженнифер представила Бинуру всем, кто пришел на концерт, и уточнила, что она из Казахстана.
После короткого диалога с казахстанкой Лопес со сцены прокричала:
"Welcome from Kazakhstan!... I love you".
Казахстанцы порадовались за соотечественницу, выразив свой восторг в комментариях:
- "Офигеть".
- "Невероятно!"
- "Да ты крутая".
- "Ооо, как круто!"
- "Бинура красотка!"
- "Ваау, это же мечта".
- "Как круто! Не успела на концерт, Дженнифер очень люблю с 2011 года, она же моя любимая. Я за вас рада, Бинура".
Отметим, что Бинура была не единственной казахстанкой на концерте Джей Ло.
Другая наша соотечественница сняла на видео разговор Дженнифер и Бинуры.
Ранее Дженнифер Лопес обвинили в копировании образа российской журналистки Ксении Собчак.
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