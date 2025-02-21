Джей Ло со сцены представила поклонницу из Казахстана

Накануне, 20 февраля 2025 года, популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступила с концертом в Абу-Даби. Поклоннице из Казахстана удалось привлечь внимание Джей Ло, сообщает Zakon.kz.

Из разговора, который длился около минуты, Лопес узнала, что молодую девушку зовут Бинура. С третьего раза 55-летней звезде почти удалось правильно произнести имя поклонницы. Также Дженнифер представила Бинуру всем, кто пришел на концерт, и уточнила, что она из Казахстана.

После короткого диалога с казахстанкой Лопес со сцены прокричала:

"Welcome from Kazakhstan!... I love you".

Казахстанцы порадовались за соотечественницу, выразив свой восторг в комментариях:

"Офигеть".

"Невероятно!"

"Да ты крутая".

"Ооо, как круто!"

"Бинура красотка!"

"Ваау, это же мечта".

"Как круто! Не успела на концерт, Дженнифер очень люблю с 2011 года, она же моя любимая. Я за вас рада, Бинура".

Отметим, что Бинура была не единственной казахстанкой на концерте Джей Ло.

Другая наша соотечественница сняла на видео разговор Дженнифер и Бинуры.

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