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Культура и шоу-бизнес

Поющий на грузинском языке Максим Галкин вызвал восторг у Пугачевой и фанатов

Поющий на грузинском языке Максим Галкин вызвал восторг у Пугачевой и фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 01:06 Фото: Instagram/alla_orfey
Известный пародист Максим Галкин поделился с фанатами рецептом хорошего настроения, сообщает Zakon.kz.

22 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором порекомендовал петь песни на грузинском языке.

"Одна из моих самых любимых грузинских песен – "Соловей" Отара Рамишвили. Всегда пою, когда хочу, чтобы была радость на душе!" – написал Галкин под постом.

В конце ролика Галкин начал задорно исполнять эту песню, тем самым, вызвав восторг у поклонников в комментариях. 

  • Даже интонация и говор такой, как-будто в Тбилиси вырос.
  • Какой вы уникальный полиглот! Мне кажется, у вас нет акцента!

Не осталось в стороне даже его супруга, примадонна Алла Пугачева. 

"Ты ж мой любимый!" – написала она в комментариях. 

Ранее сообщалось, что питомец Максима Галкина вызвал вопросы у пользователей Сети. 

Айсулу Омарова
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