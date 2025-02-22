Поющий на грузинском языке Максим Галкин вызвал восторг у Пугачевой и фанатов

Известный пародист Максим Галкин поделился с фанатами рецептом хорошего настроения, сообщает Zakon.kz.

22 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором порекомендовал петь песни на грузинском языке.

"Одна из моих самых любимых грузинских песен – "Соловей" Отара Рамишвили. Всегда пою, когда хочу, чтобы была радость на душе!" – написал Галкин под постом.

В конце ролика Галкин начал задорно исполнять эту песню, тем самым, вызвав восторг у поклонников в комментариях.

Даже интонация и говор такой, как-будто в Тбилиси вырос.

Какой вы уникальный полиглот! Мне кажется, у вас нет акцента!

Не осталось в стороне даже его супруга, примадонна Алла Пугачева.

"Ты ж мой любимый!" – написала она в комментариях.

Ранее сообщалось, что питомец Максима Галкина вызвал вопросы у пользователей Сети.