Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачёву

Пользователи Сети восхитились заметно помолодевшей советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачёвой. Фотографией поделился ее молодой супруг – известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, сообщает Zakon.kz.

Снимок счастливой Примадонны пародист опубликовал в своем Instagram 4 февраля 2025 года.

"Доброго вечера вам!" – написал 48-летний Галкин, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

Поклонники звездной пары отметили, что Пугачёва заметно помолодела, и завалили 75-летнюю артистку комплиментами. Также они попросили Максима беречь Аллу Борисовну:

"Алла Борисовна, скучаем, любим, обожаем!"

"Тем временем Алла Борисовна все молодеет".

"Увидел Аллу и сразу полегчало! Почему это так работает".

"Наша любимая Аллуся вне времени, вне возраста, всегда прекрасна".

"Берегите ее, Максим! Она как вселенная! Пусть будет здорова, пожалуйста".

"Наше солнышко любимое! Аллочка, вы наше счастье! Красавица шикарная!"

"Красавица навсегда! Легенда! Часто слушаю песни в ее исполнении, иногда плачу, так как Алла Борисовна никто еще не перепел ее песни. Спасибо за то, что вы есть, здоровья и счастья вашей дружной семье".

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