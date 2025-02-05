Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачёву
Фото: Instagram/maxgalkinru
Пользователи Сети восхитились заметно помолодевшей советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачёвой. Фотографией поделился ее молодой супруг – известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, сообщает Zakon.kz.
Снимок счастливой Примадонны пародист опубликовал в своем Instagram 4 февраля 2025 года.
"Доброго вечера вам!" – написал 48-летний Галкин, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.
Поклонники звездной пары отметили, что Пугачёва заметно помолодела, и завалили 75-летнюю артистку комплиментами. Также они попросили Максима беречь Аллу Борисовну:
- "Алла Борисовна, скучаем, любим, обожаем!"
- "Тем временем Алла Борисовна все молодеет".
- "Увидел Аллу и сразу полегчало! Почему это так работает".
- "Наша любимая Аллуся вне времени, вне возраста, всегда прекрасна".
- "Берегите ее, Максим! Она как вселенная! Пусть будет здорова, пожалуйста".
- "Наше солнышко любимое! Аллочка, вы наше счастье! Красавица шикарная!"
- "Красавица навсегда! Легенда! Часто слушаю песни в ее исполнении, иногда плачу, так как Алла Борисовна никто еще не перепел ее песни. Спасибо за то, что вы есть, здоровья и счастья вашей дружной семье".
Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль, в котором играют всего два актера: Чулпан Хаматова и Максим Суханов Чулпан Хаматовой. Премьера спектакля состоялась 27 января 2025 года на Кипре в Театре Паттихио. Тема спектакля – поиск идентичности в эмиграции.
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