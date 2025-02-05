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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачёву

Максим Галкин показал счастливую Аллу Пугачёву, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 10:00 Фото: Instagram/maxgalkinru
Пользователи Сети восхитились заметно помолодевшей советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачёвой. Фотографией поделился ее молодой супруг – известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, сообщает Zakon.kz.

Снимок счастливой Примадонны пародист опубликовал в своем Instagram 4 февраля 2025 года.

"Доброго вечера вам!" – написал 48-летний Галкин, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

Поклонники звездной пары отметили, что Пугачёва заметно помолодела, и завалили 75-летнюю артистку комплиментами. Также они попросили Максима беречь Аллу Борисовну:

  • "Алла Борисовна, скучаем, любим, обожаем!"
  • "Тем временем Алла Борисовна все молодеет".
  • "Увидел Аллу и сразу полегчало! Почему это так работает".
  • "Наша любимая Аллуся вне времени, вне возраста, всегда прекрасна".
  • "Берегите ее, Максим! Она как вселенная! Пусть будет здорова, пожалуйста".
  • "Наше солнышко любимое! Аллочка, вы наше счастье! Красавица шикарная!"
  • "Красавица навсегда! Легенда! Часто слушаю песни в ее исполнении, иногда плачу, так как Алла Борисовна никто еще не перепел ее песни. Спасибо за то, что вы есть, здоровья и счастья вашей дружной семье".

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Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль, в котором играют всего два актера: Чулпан Хаматова и Максим Суханов Чулпан Хаматовой. Премьера спектакля состоялась 27 января 2025 года на Кипре в Театре Паттихио. Тема спектакля – поиск идентичности в эмиграции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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