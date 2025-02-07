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Культура и шоу-бизнес

Питомец Максима Галкина вызвал вопросы у пользователей Сети

Питомец Максима Галкина вызвал вопросы у пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:24 Фото: pexels
Известный пародист Максим Галкин зачастую делится с аудиторией фрагментами как личной, так и публичной жизни. На этот раз он в очередной раз разместил фотографию домашнего питомца по кличке Рокки, сообщает Zakon.kz.

Новый снимок Галкин опубликовал 6 февраля 2025 года на личной странице в Instagram с краткой подписью:

"А что сегодня на обед?"

Комментаторы не смогли устоять и признались, что ждут больше кадров с Рокки.

Одна из пользователей Сети обратилась к ведущему с вопросом о породе собаки. Галкин не прошел мимо и оставил ответ. Как оказалось, это порода шипперке.

Шипперке – самая маленькая овчарка, выведенная в Бельгии для охоты на речных крыс и мышей. Отличительные черты породы: черный окрас, пышный "воротник" на шее, темпераментность.

  • Такой красавец! Глаза добрые.
  • Как положено, член семьи – за столом! Супер Рокки.
  • Какая прелесть! Впервые такую породу вижу и слышу.
  • Похож на летучую мышку.
  • Какой чудесный милый волчонок.
  • Цыганенок, – отмечают другие поклонники творчества юмориста.

Впервые о новом члене семьи Галкин рассказал поклонникам в ноябре 2023 года.

В конце января Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой и поделились своими впечатлениями. Позднее актер показал новый снимок супруги Аллы Пугачёвой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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