Питомец Максима Галкина вызвал вопросы у пользователей Сети
Новый снимок Галкин опубликовал 6 февраля 2025 года на личной странице в Instagram с краткой подписью:
"А что сегодня на обед?"
Комментаторы не смогли устоять и признались, что ждут больше кадров с Рокки.
Одна из пользователей Сети обратилась к ведущему с вопросом о породе собаки. Галкин не прошел мимо и оставил ответ. Как оказалось, это порода шипперке.
Шипперке – самая маленькая овчарка, выведенная в Бельгии для охоты на речных крыс и мышей. Отличительные черты породы: черный окрас, пышный "воротник" на шее, темпераментность.
- Такой красавец! Глаза добрые.
- Как положено, член семьи – за столом! Супер Рокки.
- Какая прелесть! Впервые такую породу вижу и слышу.
- Похож на летучую мышку.
- Какой чудесный милый волчонок.
- Цыганенок, – отмечают другие поклонники творчества юмориста.
Впервые о новом члене семьи Галкин рассказал поклонникам в ноябре 2023 года.
В конце января Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой и поделились своими впечатлениями. Позднее актер показал новый снимок супруги Аллы Пугачёвой.