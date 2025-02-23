Деми Мур в откровенном платье привлекла внимание публики в Калифорнии

62-летняя актриса в прозрачном наряде появилась на премии Independent Spirit Awards 23 февраля, сообщает Zakon.kz.

Вернувшаяся из Лондона, где была на церемонии вручения премии BAFTA, голливудская актриса снова вышла в свет. Так для премии Independent Spirit Awards Деми выбрала просвечивающееся платье длины миди, которое дополнила приталенным жакетом.

Бывшая жена Брюса Уиллиса традиционно оставила свое роскошные локоны распущенными, а в макияже придерживалась концепции минимализма. С собой актриса принесла домашнего питомца собачку породы чихуахуа по кличке Пилаф. Деми Мур была номинирована в категории за лучшую главную роль, но уступила Майки Мэдисон, сыгравшей в "Аноре".

Днями ранее главный герой фильма "Анора" Юрий Борисов не смог стать победителем премии BAFTA. Он уступил победу брату Маколея Калкина.