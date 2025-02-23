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Культура и шоу-бизнес

Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов

Мама и поющий сын Лизы Арзамасовой восхитили фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 00:41 Фото: Instagram/liza_arzamasova
29-летняя российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова 23 февраля поделилась с фанатами нежными семеными кадрами на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что у ее мамы 22 февраля был день рождения. Артистка трогательно обратилась к маме.

"У нас с тобой юбилейный год! Такой красивый. Такой важный. Ты так хорошо сказала: "Наша новая эра наступила"! И правда – новая! Я уже совсем большая. Я жена, я мама двоих деток, а ты – такая же молодая, вдохновленная, страстная, яркая, отрытая и смелая в суждениях, в поступках, в жестах. С тобой легко и приятно друзьям, с тобой максимально неуютно недоброжелателям. В новой эре я – твоя силища! Ты всему меня научила, – любить, быть верным человеком, много работать, не унывать, радоваться чудесам этой жизни, растягивать удовольствия во времени и пространстве, находить время на все желаемое, не замечать неприятного и неприятных, наслаждаться новыми знаниями и умениями", – написала Арзамасова.

В другой публикации актриса поблагодарила фанатов за поздравления. 

"От лица именинницы всем низкий поклон и благодарность за поздравления! У мамы нет соцсетей. Зато мы вместе с ней в долгой совместной дороге читали все ваши добрые пожелания и чувствовали ваши объятья. Спасибо, прекрасные люди", – отметила Арзамасова.

В следующем посте артистка опубликовало милое видео, на котором ее маленький сын Лев поет песню про маму.

Поклоники оставили множество комменатриев, в которых восхитились красотой мамы актрисы и вокалом Льва. 

Ранее Лиза Арзамасова показала кадры со съемочной площадки сериала "Папины дочки". 

Айсулу Омарова
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