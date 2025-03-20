Сын Макпал Исабековой попал в больницу

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова 20 марта 2025 года рассказала поклонникам, что произошло в ее жизни за последние два дня, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 41-летняя артистка сначала поделилась видео с концерта, под которым написала:

"Контрасты моей жизни. Вчера так".

Позднее Исабекова показала фотографию сына Теодора, спящего на больничной койке.

Фото: Instagram/makosyai

"Сегодня так", – написала на снимке старшего наследника Макпал.

Причину, по которой Теодор попал в больницу, певица не назвала.

Еще в феврале 2025 года Макпал Исабекова жаловалась на болезнь детей. Тогда певица рассказала, что сначала заболел Теодор, а после него и дочь Илая.