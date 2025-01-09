Действительно ли Сергей Зверев вновь станет отцом
Фото: Instagram/zverevsuperstar
61-летний российский стилист Сергей Зверев опроверг сообщения о том, что скоро еще раз станет отцом, сообщает Zakon.kz.
На слухи о новом отцовстве он ответил в "ШБ-шоу" с продюсером Георгием Иващенко. В беседе он заявил, что чаще всего подобную информацию распространяют косметологи.
"То Елена, то Екатерина, то Василина какая-то… Не понимаю, как они себе это представляют – погладили меня и родили, что ли?!" – посмеялся Зверев.
Отметим, что у стилиста есть единственный усыновленный наследник – Сергей, которому уже 30 лет.
Ранее 28-летняя дочь российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме, с которой столкнулась при беременности.
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