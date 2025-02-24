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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию

Королева, невестка, сын, Россия, Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:04 Фото: Instagram/olesyabos
Звезда российского шоу-бизнеса Наташа Королёва с семьей покинула Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из соцсетей невестки певицы Мелиссы Глушко, которая поделилась кадрами сафари в Дубае с супругом.

Фото: Instagram/melissa_foxs

А Королёва попала на видео российской модели и певицы Олеси Кожиной-Бословяк. Сама Королёва пока не делится с подписчиками медиа из поездки.

Королева, невестка, сын, Россия, Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:04

Фото: Instagram/olesyabos

Кроме сафари Олеся Кожина-Бословяк посетила теннисный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной и россиянкоц Миррой Андреевой, в котором первая уступила со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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