Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию

Звезда российского шоу-бизнеса Наташа Королёва с семьей покинула Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из соцсетей невестки певицы Мелиссы Глушко, которая поделилась кадрами сафари в Дубае с супругом.

Фото: Instagram/melissa_foxs

А Королёва попала на видео российской модели и певицы Олеси Кожиной-Бословяк. Сама Королёва пока не делится с подписчиками медиа из поездки.

Фото: Instagram/olesyabos

Кроме сафари Олеся Кожина-Бословяк посетила теннисный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной и россиянкоц Миррой Андреевой, в котором первая уступила со счетом 4:6, 6:4, 3:6.