Стивен Кинг лично работает над сериалом "Темная башня"

Майк Флэнаган, известный по экранизациям произведений Стивена Кинга "Доктор Сон" и "Игра Джералда", подтвердил, что его сериал по "Темной башне" будет максимально верным оригиналу. Сам Кинг тоже присоединился к проекту, сообщает Zakon.kz.

Во время круглого стола на IGN Fan Fest 2025 Кинг ответил на вопрос о том, не хотел бы он добавить новый материал в адаптацию, как это было в мини-сериале "Противостояние" 2020 года.

"Могу сказать одно – работа идет. Я сейчас пишу, но не хочу вдаваться в детали, потому что как только начнешь говорить, сразу поднимется шум, а мне это пока ни к чему. Все в процессе, и я, честно говоря, боюсь сглазить", – сказал Стивен Кинг.

Детали его участия в новом сериале пока неизвестны, как и точная дата выхода сериала.

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