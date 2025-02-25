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Культура и шоу-бизнес

"Папина копия": Пугачёва показала подросшего сына-рыбака

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина, фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:44 Фото: Instagram/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачёва опубликовала фото подросшего сына и вызвала восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На коллаже сын Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Гарри хвастается результатами своей рыбалки.

"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", – подписала кадры артистка.

Подписчики восхитились парнем, отметив, что он очень похож на отца.

  • Какой красавчик!
  • Настоящий рыбак!
  • Умница! Какой уже взрослый...
  • Мужчины) любят преувеличить
  • Папина копия
  • Как вырос ваш мальчик! Не сразу поняла, кто это на фото.

Между тем еще один ребенок Примадонны – Кристина Орбакайте – вызвала восхищение у матери.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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