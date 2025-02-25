"Папина копия": Пугачёва показала подросшего сына-рыбака
Фото: Instagram/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачёва опубликовала фото подросшего сына и вызвала восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.
На коллаже сын Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Гарри хвастается результатами своей рыбалки.
"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", – подписала кадры артистка.
Подписчики восхитились парнем, отметив, что он очень похож на отца.
- Какой красавчик!
- Настоящий рыбак!
- Умница! Какой уже взрослый...
- Мужчины) любят преувеличить
- Папина копия
- Как вырос ваш мальчик! Не сразу поняла, кто это на фото.
Между тем еще один ребенок Примадонны – Кристина Орбакайте – вызвала восхищение у матери.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript