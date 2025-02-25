"Папина копия": Пугачёва показала подросшего сына-рыбака

Российская певица Алла Пугачёва опубликовала фото подросшего сына и вызвала восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На коллаже сын Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Гарри хвастается результатами своей рыбалки.

"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", – подписала кадры артистка.

Подписчики восхитились парнем, отметив, что он очень похож на отца.

Какой красавчик!

Настоящий рыбак!

Умница! Какой уже взрослый...

Мужчины) любят преувеличить

Папина копия

Как вырос ваш мальчик! Не сразу поняла, кто это на фото.

Между тем еще один ребенок Примадонны – Кристина Орбакайте – вызвала восхищение у матери.