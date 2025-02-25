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Культура и шоу-бизнес

Евгений Плющенко поддержал сына после провального выступления на льду

Евгений Плющенко поддержал сына после провального выступления на льду, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:16 Фото: Instagram/gnomgnomych
На днях Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, принял участие во всероссийских соревнованиях "Мемориал Станислава Жука". 12-летний фигурист показал неутешительный результат, заняв 18-е место, сообщает Zakon.kz.

Теперь к сыну известнейшего спортсмена приковано пристальное внимание.

Сам Александр назвал свое участие в соревнованиях "самым сложным стартом в жизни".

"Очень волновался. И такое бывает, но я счастлив был соревноваться с сильнейшими и старшими мальчиками России. Впереди много работы и есть цель. Спасибо всем моим тренерам и поклонникам. Я знаю, что вы все рядом! Я вас не подведу!" – обратился он к своей аудитории 24 февраля 2025 года.

Уже 25 февраля Евгений Плющенко разместил видео, в кадре которого обнимает сына. К нему идет немногословная, но жизнеутверждающая подпись: "Всегда рядом".

Армия поклонников творчества семьи фигуристов оставила ряд приободряющих слов.

  • Умнички, мы тоже поддержим вас.
  • Сложно, когда нашим детям приходится преодолевать препятствия. Поэтому родители всегда рядом.
  • Как же повезло Саше с папой.
  • Правильно, поддержите ребенка.
  • Как важно и ценно, когда есть поддержка родителей!
  • Дорогу осилит идущий! Настрой правильный!
  • Только вперед.

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Евгений Плющенко сравнил прием в Алматы с победой на Олимпийских играх
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Примечательно, что незадолго до этого сообщалось: Александр Плющенко прошел отбор в детскую сборную России. Ребенок выходит на лед вместе со своим именитым отцом в ледовых шоу с трех лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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