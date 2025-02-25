Евгений Плющенко поддержал сына после провального выступления на льду
Фото: Instagram/gnomgnomych
На днях Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, принял участие во всероссийских соревнованиях "Мемориал Станислава Жука". 12-летний фигурист показал неутешительный результат, заняв 18-е место, сообщает Zakon.kz.
Теперь к сыну известнейшего спортсмена приковано пристальное внимание.
Сам Александр назвал свое участие в соревнованиях "самым сложным стартом в жизни".
"Очень волновался. И такое бывает, но я счастлив был соревноваться с сильнейшими и старшими мальчиками России. Впереди много работы и есть цель. Спасибо всем моим тренерам и поклонникам. Я знаю, что вы все рядом! Я вас не подведу!" – обратился он к своей аудитории 24 февраля 2025 года.
Уже 25 февраля Евгений Плющенко разместил видео, в кадре которого обнимает сына. К нему идет немногословная, но жизнеутверждающая подпись: "Всегда рядом".
Армия поклонников творчества семьи фигуристов оставила ряд приободряющих слов.
- Умнички, мы тоже поддержим вас.
- Сложно, когда нашим детям приходится преодолевать препятствия. Поэтому родители всегда рядом.
- Как же повезло Саше с папой.
- Правильно, поддержите ребенка.
- Как важно и ценно, когда есть поддержка родителей!
- Дорогу осилит идущий! Настрой правильный!
- Только вперед.
Примечательно, что незадолго до этого сообщалось: Александр Плющенко прошел отбор в детскую сборную России. Ребенок выходит на лед вместе со своим именитым отцом в ледовых шоу с трех лет.
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