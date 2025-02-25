Евгений Плющенко поддержал сына после провального выступления на льду

На днях Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, принял участие во всероссийских соревнованиях "Мемориал Станислава Жука". 12-летний фигурист показал неутешительный результат, заняв 18-е место, сообщает Zakon.kz.

Теперь к сыну известнейшего спортсмена приковано пристальное внимание.

Сам Александр назвал свое участие в соревнованиях "самым сложным стартом в жизни".

"Очень волновался. И такое бывает, но я счастлив был соревноваться с сильнейшими и старшими мальчиками России. Впереди много работы и есть цель. Спасибо всем моим тренерам и поклонникам. Я знаю, что вы все рядом! Я вас не подведу!" – обратился он к своей аудитории 24 февраля 2025 года.

Уже 25 февраля Евгений Плющенко разместил видео, в кадре которого обнимает сына. К нему идет немногословная, но жизнеутверждающая подпись: "Всегда рядом".

Армия поклонников творчества семьи фигуристов оставила ряд приободряющих слов.

Умнички, мы тоже поддержим вас.

Сложно, когда нашим детям приходится преодолевать препятствия. Поэтому родители всегда рядом.

Как же повезло Саше с папой.

Правильно, поддержите ребенка.

Как важно и ценно, когда есть поддержка родителей!

Дорогу осилит идущий! Настрой правильный!

Только вперед.

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Примечательно, что незадолго до этого сообщалось: Александр Плющенко прошел отбор в детскую сборную России. Ребенок выходит на лед вместе со своим именитым отцом в ледовых шоу с трех лет.