Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова умилила поклонников снимком своего беззаботного школьного лета

российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:44 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 1 сентября 2025 года, опубликовала в Instagram свое детское фото, сделанное перед началом учебного года, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 30-летняя звезда сериала "Папины дочки" написала:

"Я очень люблю этот снимок своего беззаботного школьного лета. Заканчивался август, впереди учебный год и встреча с одноклассниками, и огромная жизнь с неизвестными поворотами судьбы, возможностями и желаниями. Безмятежность лета сменялась маленькими заботами учебного года. И еще астры и гладиолусы. И еще первые желтеющие листья. И новенькие тетрадки".

Также Лиза поздравила своих фолловеров с началом учебного года.

Детская фотография Арзамасовой и ее пост настолько умилили поклонников, что они осыпали актрису комплиментами и теплыми пожеланиями:

  • "Красотка Лиза".
  • "Какая красотка!"
  • "Красивая девочка Лизонька".
  • "Поздравляю, Лиза! Доброй осени!"
  • "С первым днем осени, Лиза! Радости и тепла!"
  • "Просто девочка-солнышко, всех согревает своими добрыми лучиками".
  • "Как красиво написали – полностью откликается с моим 1 сентября в детстве".
  • "С праздником! У вас впереди будет много прекрасных мгновений, связанных с учебой ваших деток".
  • "Не знаю, почему все ноют от школы и осени. С детства 1 сентября – это был любимый день в году и красивая осень".

Маленькая дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха покорила сердца фанатов

Ранее сообщалось, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
