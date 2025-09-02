Лиза Арзамасова умилила поклонников снимком своего беззаботного школьного лета
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 1 сентября 2025 года, опубликовала в Instagram свое детское фото, сделанное перед началом учебного года, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией 30-летняя звезда сериала "Папины дочки" написала:
"Я очень люблю этот снимок своего беззаботного школьного лета. Заканчивался август, впереди учебный год и встреча с одноклассниками, и огромная жизнь с неизвестными поворотами судьбы, возможностями и желаниями. Безмятежность лета сменялась маленькими заботами учебного года. И еще астры и гладиолусы. И еще первые желтеющие листья. И новенькие тетрадки".
Также Лиза поздравила своих фолловеров с началом учебного года.
Детская фотография Арзамасовой и ее пост настолько умилили поклонников, что они осыпали актрису комплиментами и теплыми пожеланиями:
- "Красотка Лиза".
- "Какая красотка!"
- "Красивая девочка Лизонька".
- "Поздравляю, Лиза! Доброй осени!"
- "С первым днем осени, Лиза! Радости и тепла!"
- "Просто девочка-солнышко, всех согревает своими добрыми лучиками".
- "Как красиво написали – полностью откликается с моим 1 сентября в детстве".
- "С праздником! У вас впереди будет много прекрасных мгновений, связанных с учебой ваших деток".
- "Не знаю, почему все ноют от школы и осени. С детства 1 сентября – это был любимый день в году и красивая осень".
Ранее сообщалось, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника.
