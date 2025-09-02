Лиза Арзамасова умилила поклонников снимком своего беззаботного школьного лета

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова накануне, 1 сентября 2025 года, опубликовала в Instagram свое детское фото, сделанное перед началом учебного года, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 30-летняя звезда сериала "Папины дочки" написала:

"Я очень люблю этот снимок своего беззаботного школьного лета. Заканчивался август, впереди учебный год и встреча с одноклассниками, и огромная жизнь с неизвестными поворотами судьбы, возможностями и желаниями. Безмятежность лета сменялась маленькими заботами учебного года. И еще астры и гладиолусы. И еще первые желтеющие листья. И новенькие тетрадки".

Также Лиза поздравила своих фолловеров с началом учебного года.

Детская фотография Арзамасовой и ее пост настолько умилили поклонников, что они осыпали актрису комплиментами и теплыми пожеланиями:

"Красотка Лиза".

"Какая красотка!"

"Красивая девочка Лизонька".

"Поздравляю, Лиза! Доброй осени!"

"С первым днем осени, Лиза! Радости и тепла!"

"Просто девочка-солнышко, всех согревает своими добрыми лучиками".

"Как красиво написали – полностью откликается с моим 1 сентября в детстве".

"С праздником! У вас впереди будет много прекрасных мгновений, связанных с учебой ваших деток".

"Не знаю, почему все ноют от школы и осени. С детства 1 сентября – это был любимый день в году и красивая осень".

