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Культура и шоу-бизнес

Женщина рассказала суду, что Жерар Депардье сделал с ней на съемочной площадке

Актер, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 04:30 Фото: wikipedia
Французский актер Жерар Депардье трижды совершал сексуализированное насилие над помощницей режиссера. По крайне мере, так утверждает помощница режиссера фильма "Зеленые облака", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, она рассказала суду, как в Париже в 2021 году актер клал руки ей на ягодицы и грудь, из-за чего она чувствовала себя "окаменевшей".

Депардье – крупнейшая французская кинозвезда, представшая перед судом за сексуализированное насилие со времен движения #MeToo. При этом, он обвиняется в трехкратном насилии.

Движение #MeToo можно определить как социальное движение, которое выступает против сексуализированного насилия и посягательств. Оно призывает женщин, переживших подобное, говорить о своем опыте.

Жерар Депардье также находится под судом за насилие над декоратором на том же фильме, которая утверждает, что он "крепко сжал ее между ног, одновременно схватив ее тело".

Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тыс. евро (40 млн 503 тыс. тенге) в случае признания его виновным в этих преступлениях.

Депардье отрицает какую-либо вину. Судебный процесс продолжается.

Ранее мы писали, что в Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах.

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Аксинья Титова
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