Поклонники недовольны новой внешностью персонажей в "Шрек-5"

Фото: кадр из тизера к мультфильму "Шрек-5"

27 февраля Universal Pictures опубликовала первый тизер пятой части "Шрека". Ролик был короткий, но в нем показали главных героев. Из-за их новой внешности в соцсети X началась волна хейта, сообщает Zakon.kz.

Поклонники мультфильма отметили, что зеленый огр сильно "сдал" или что называется, "оскуфел".

Фото: соцсеть X

Зрители тизера заметили и то, что рисовка мультперсонажей тоже сильно изменилась.

Фото: соцсеть X

Ослу тоже досталось не меньше:



Фото: соцсеть X

Внимательные зрители обратили внимание и на дочь Шрека и Фионы, а точнее отсутствие двух других детей.

Фото: соцсеть X

В общем почитатели мульткартины сошлись на мнении, что "Шреку" ни к чему было возвращаться на экраны.

Ранее мы сообщали о том, кто займется озвучкой новой части "Шрек-5".

