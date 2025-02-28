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Культура и шоу-бизнес

Поклонники недовольны новой внешностью персонажей в "Шрек-5"

Шрек и Осел в мульфильме &quot;Шрек-5&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 02:30 Фото: кадр из тизера к мультфильму "Шрек-5"
27 февраля Universal Pictures опубликовала первый тизер пятой части "Шрека". Ролик был короткий, но в нем показали главных героев. Из-за их новой внешности в соцсети X началась волна хейта, сообщает Zakon.kz.

Поклонники мультфильма отметили, что зеленый огр сильно "сдал" или что называется, "оскуфел".

Фото: соцсеть X

Зрители тизера заметили и то, что рисовка мультперсонажей тоже сильно изменилась.

Фото: соцсеть X

Ослу тоже досталось не меньше:

Фото: соцсеть X

Внимательные зрители обратили внимание и на дочь Шрека и Фионы, а точнее отсутствие двух других детей.

Фото: соцсеть X

В общем почитатели мульткартины сошлись на мнении, что "Шреку" ни к чему было возвращаться на экраны.

Ранее мы сообщали о том, кто займется озвучкой новой части "Шрек-5".

Аксинья Титова
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