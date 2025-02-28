Поклонники недовольны новой внешностью персонажей в "Шрек-5"
Фото: кадр из тизера к мультфильму "Шрек-5"
27 февраля Universal Pictures опубликовала первый тизер пятой части "Шрека". Ролик был короткий, но в нем показали главных героев. Из-за их новой внешности в соцсети X началась волна хейта, сообщает Zakon.kz.
Поклонники мультфильма отметили, что зеленый огр сильно "сдал" или что называется, "оскуфел".
Фото: соцсеть X
Зрители тизера заметили и то, что рисовка мультперсонажей тоже сильно изменилась.
Фото: соцсеть X
Ослу тоже досталось не меньше:
Фото: соцсеть X
Внимательные зрители обратили внимание и на дочь Шрека и Фионы, а точнее отсутствие двух других детей.
Фото: соцсеть X
В общем почитатели мульткартины сошлись на мнении, что "Шреку" ни к чему было возвращаться на экраны.
Ранее мы сообщали о том, кто займется озвучкой новой части "Шрек-5".
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