Максим Галкин поздравил любимую женщину с первым днем весны

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин порадовал поклонников очередными снимками своей легендарной супруги – Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Галкин обратился к жене в соцсетях 2 марта 2025 года с трогательным посланием:

"Поздравляю мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!".

Фотографии супруги, пародист разбавил и прочими семейными снимками, в том числе их общих детей – Лизы и Гарри.

Поклонники звездной пары были щедры на комментарии и комплименты артистке:

как хорошо выглядит Алла Борисовна, самая любимая;

очень вдохновляет ваша большая семья, мира вам и любви;

самая любимая, лучшая.

Ранее пользователи активно обсуждали новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. 11-летняя Лиза предстала в роли героини Уэнсдэй из одноименного сериала.