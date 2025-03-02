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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин поздравил любимую женщину с первым днем весны

Алла Пугачева, музыканты, Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 15:35 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин порадовал поклонников очередными снимками своей легендарной супруги – Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Галкин обратился к жене в соцсетях 2 марта 2025 года с трогательным посланием:

"Поздравляю мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!".

Фотографии супруги, пародист разбавил и прочими семейными снимками, в том числе их общих детей – Лизы и Гарри.

Поклонники звездной пары были щедры на комментарии и комплименты артистке:

  • как хорошо выглядит Алла Борисовна, самая любимая;
  • очень вдохновляет ваша большая семья, мира вам и любви;
  • самая любимая, лучшая.

Ранее пользователи активно обсуждали новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. 11-летняя Лиза предстала в роли героини Уэнсдэй из одноименного сериала.

Андрей Дюсупов
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