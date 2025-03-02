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Культура и шоу-бизнес

Ченнинга Татума уличили в романе с моделью на 19 лет младше его

Ченнинг Татум, американский актер, фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 04:56 Фото: Instagram/channingtatum
Недавно все обсуждали громкое расставание американского актера Ченнинга Татума и Зои Кравиц. Пара встречалась три года и планировала свадьбу, но до брака дело не дошло, сообщает Zakon.kz.

Актер не выдержал долгого одиночества и вступил в новые отношения. После пре-пати "Оскара", которая прошла в ночь на 1 марта в Лос-Анджелесе, звезду заметили в компании очередной избранницы.

Спутницей 44-летнего Ченнинга оказалась 25-летняя австралийская модель Инка Уильямс. Нарядно одетая девушка шла под руку с актером, а затем села вместе с ним в машину и направилась домой. Слухи о романе звезды с Инкой ходили еще в январе.

Новая возлюбленная актера младше его на 19 лет, а с 36-летней Кравиц, разница в возрасте была не такой значительной. Пара познакомилась на съемках фильма "Подай знак", который режиссировала дочь Ленни Кравица. Ченнинг исполнял в картине главную роль.

Зои Кравиц стала не первой, кому Ченнинг делал предложение. Девять лет он прожил в браке с актрисой Дженной Дуан.

Ранее вскрылись детали тайного романа Агаты Муцениеце с женатым бизнесменом.

Аксинья Титова
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