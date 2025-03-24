107 килограммов ради роли: Ченнинг Татум показал радикальные изменения фигуры

Американский актер и модель Ченнинг Татум поделился серией снимков, демонстрирующих, как менялась его физическая форма в зависимости от требований к ролям, сообщает Zakon.kz.

Фото он опубликовал в своем Instagram.

44-летний артист выложил три селфи с обнаженным торсом. На первом кадре – актуальная форма актера с весом 93 килограмма. На втором он показан с округлившимся животом – по словам Татума, в тот момент он весил 107 килограммов, готовясь к роли в фильме "Жозефина". А на третьем снимке актер уже с впалым животом и худым лицом, весом 78 килограммов – такой вес он набрал ради картины "Кровельщик".

"Я благодарен своей генетике, своему повару, диетологу и тренеру. Без вас мне не удалось бы так сбросить вес", – признался актер.

При этом Татум отметил, что впредь не планирует набирать вес для ролей: "Это слишком тяжело для организма".

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