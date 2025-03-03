Появились детали реконструкции здания театра имени Н. Сац в Алматы
Отмечается, что проект реконструкции прошел государственную экспертизу, уже определена подрядная организация, которой начаты подготовительные работы. В ближайшие дни будет установлено ограждение вдоль территории театра.
"Здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт. Коллектив театра не раз обращал внимание общественности на плачевное состояние здания: вода с крыши заливала сцену, внешняя облицовка и электрическая проводка давно пришли в негодность", – напомнили в городском управлении строительства.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
После обращения к акиму Алматы Ерболату Досаеву им было дано поручение провести реконструкцию знакового для Алматы культурного объекта.
"Проведенное техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и утратило эстетический вид".Управление строительства Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Проект реконструкции театра им. Н. Сац широко обсуждался с общественностью и экспертами. В нем предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций. Будет обеспечено полное оборудование здания автоматической системой пожаротушения. Планируется на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение, расширить проходы и расстояние между креслами, установить дополнительные места для маломобильных групп населения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Данные работы будут проведены в ходе реконструкции существующего здания площадью 14,6 тыс. кв. м.
Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. В нем расположатся камерный зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, а также учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Два строения будут соединены галерейным переходом, заменены наружные сети, а также произведено благоустройство прилегающей территории с озеленением. То есть это масштабный проект, и после завершения работ театр станет одной из визитных карточек, местом притяжения горожан в восточной части города.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Нормативный срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 16 месяцев, соответственно, полное завершение проекта запланировано на июль 2026 года", – заключили в Управлении строительства Алматы.
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30 января 2025 года стало известно, что проект реконструкции театра им. Н. Сац прошел государственную экспертизу. Акиматом Алматы был объявлен конкурс на определение подрядной организации для проведения работ.