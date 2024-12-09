76-летний Михаил Шуфутинский показал троих друзей
Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
Советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский показал, с кем прошла его утренняя прогулка, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 9 декабря 2024 года, заслуженный артист РФ опубликовал в Instagram фото с тремя немецкими овчарками.
"Утренняя прогулка с дружками", – написал под снимком Михаил Шуфутинский.
Четвероногие друзья 76-летнего шансонье не оставили равнодушными его фолловеров, которые оставили свои восторженные комментарии под публикацией:
- "Какие вы все красивые".
- "Это самая лучшая порода".
- "Ух, какие овчарки роскошные".
- "Зачетная шапка, уважаемый Михаил Захарович".
- "Приятно видеть ухоженных собак у великого артиста!"
- "Собака – единственное животное, верность которого непоколебима".
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