76-летний Михаил Шуфутинский показал троих друзей

Советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский показал, с кем прошла его утренняя прогулка, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 декабря 2024 года, заслуженный артист РФ опубликовал в Instagram фото с тремя немецкими овчарками.

"Утренняя прогулка с дружками", – написал под снимком Михаил Шуфутинский.

Четвероногие друзья 76-летнего шансонье не оставили равнодушными его фолловеров, которые оставили свои восторженные комментарии под публикацией:

"Какие вы все красивые".

"Это самая лучшая порода".

"Ух, какие овчарки роскошные".

"Зачетная шапка, уважаемый Михаил Захарович".

"Приятно видеть ухоженных собак у великого артиста!"

"Собака – единственное животное, верность которого непоколебима".

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