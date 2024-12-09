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Культура и шоу-бизнес

76-летний Михаил Шуфутинский показал троих друзей

76-летний Михаил Шуфутинский показал троих друзей, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 17:34 Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
Советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский показал, с кем прошла его утренняя прогулка, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 декабря 2024 года, заслуженный артист РФ опубликовал в Instagram фото с тремя немецкими овчарками.

"Утренняя прогулка с дружками", – написал под снимком Михаил Шуфутинский.

Четвероногие друзья 76-летнего шансонье не оставили равнодушными его фолловеров, которые оставили свои восторженные комментарии под публикацией:

  • "Какие вы все красивые".
  • "Это самая лучшая порода".
  • "Ух, какие овчарки роскошные".
  • "Зачетная шапка, уважаемый Михаил Захарович".
  • "Приятно видеть ухоженных собак у великого артиста!"
  • "Собака – единственное животное, верность которого непоколебима".

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1 октября 2024 года в Москве в возрасте 78 лет умер советский и российский композитор, певец Вячеслав Добрынин. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский опубликовал архивное фото с Добрыниным, и рассказал, что дружил с ним с 1975 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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