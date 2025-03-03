Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин после недовольства некоторых подписчиков в Instagram, которые упрекнули его в публикации старых семейных фото, опубликовал свежий снимок своей любимой женщины – советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.
2 марта 2025 года пародист опубликовал семейные кадры, под которыми трогательно обратился к своей легендарной супруге.
"Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!" – написал позднее Галкин, опубликовав новое фото счастливой Пугачёвой.
Фолловеры Максима не скупились на комплименты, задарив его жену теплыми словами:
- "Прекрасная Алла Борисовна".
- "Это ваш цвет, вы хорошеете. Живите и радуйте наш глаз".
- "Алла, вы наше солнышко любимое. С праздником желтых цветов!"
- "Прекрасная Алла Борисовна, так держать! Продолжайте радовать нас своей улыбкой, молодец!"
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