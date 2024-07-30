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Алла Пугачёва поблагодарила актера Козловского

Алла Пугачёва поблагодарила актера Козловского, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:15 Фото: wikimedia/Serge Serebro, wikimedia/Svklimkin
75-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала новый пост на странице в Instagram. Артистка предстала перед публикой в строгом костюме в компании актера Данилы Козловского, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку за 30 июля 2024 года значится:

"Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Его моноспектакль привел всех в восторг. Спасибо".

Заслуженный артист России также ответил любезностью на обращение исполнительницы хита "Миллион роз".

"Дорогая, невероятная Алла Борисовна! Это было счастье, разделить этот вечер с вами. Спасибо!"Данила Козловский

Комментаторы засыпали Пугачёву комплиментами. Им понравился ее образ.

  • Всем бы так выглядеть в этом возрасте.
  • Так выглядят красивые и свободные люди! Бесконечное уважение.
  • Как же она потрясно выглядит на свой возраст.
  • Алла Борисовна, вы прекрасны! Рахмет вам за то, что вы есть в нашей жизни, – уточнили пользователи Сети.

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Напомним, что в 2022 году певица с супругом Максимом Галкиным покинули Россию. Они оставили в деревне Грязь свой знаменитый замок. Примечательно, что спустя два года недвижимость артистов не дает покоя общественности. К примеру, корреспондент одного издания отправился в деревню, чтобы узнать о замке немного больше.

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