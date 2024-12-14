Дуэт Алишера Каримова и Макпал Жунусовой впечатлил Казнет

39-летний суперфиналист десятого сезона шоу "Голос" Алишер Каримов и 60-летняя народная артистка Казахстана Макпал Жунусова спели дуэтом. Их новая песня носит название "Мақпал жүрегім", сообщает Zakon.kz.

Музыканты анонсировали свою совместную работу еще неделю назад.

Тогда они записали видеообращение к поклонникам:

"Мы закончили съемки на нашу совместную песню "Мақпал жүрегім" и ждем не дождемся показать нашу работу!"

И уже 13 декабря 2024 года знаменитости опубликовали отрывок клипа.

Также исполнители уточнили, что премьера композиции состоится 15 декабря.

Примечательно, что это уже вторая совестная работа певцов. Первая состоялась 12 лет назад и носила название "Жалынды махаббат".

Комментаторы единогласно выразили восхищение и поздравили артистов.

Не устаю слушать этот дуэт. Они неповторимы. Супер!

Хочется бесконечно слушать их.

Красивые голоса.

Какой прекрасный дуэт.

Удачи вам, Макпал и Алишер! Буду ждать.

Прекрасная песня. Творческих успехов и процветания вам.

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