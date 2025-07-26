Неожиданное признание сделал 44-летний Стас Пьеха

Российский певец Стас Пьеха высказался о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна и сделал неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост в Instagram внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи опубликовал 24 июля 2025 года.

"Мне плевать на обезличенную популярность без реального наследия. Мне чуждо заигрывание перед толпой ради сиюминутных ништяков. Мне неинтересно быть "правильным", чтобы быть фантомной проекцией "идеального" мужчины или "мужа". Я никогда не хотел быть поп-звездой, это было в моем понимании худшим сценарием, так как не соответствовало моим желаниям, я рос в семье величайшей звезды своего времени и мне не хотелось заниматься ее работой, тем более что соревноваться было бесполезно!" – написал 44-летний Стас Пьеха.

Он отметил, что всегда мечтал менять мир, с детства хотел лечить людей руками, таблетками, позже через тексты и музыку доносить нужные идеи и рабочие принципы.

"Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом… никогда не был! Так вот, я не считаю, что прожил неправильную жизнь или (потратил. – Прим. ред.) лучшие годы, я делал то, что мог, и так, как получалось, и иногда получалось", – неожиданно заявил Стас Пьеха.

По словам певца, глядя на людей, которые состоялись в профессии и не предавали свою мечту, он завидует, гордится, восхищается, отрицает, поражается.

"Верю, что есть некий сценарий, который недоступен для моего простого человеческого понимания, но благодаря которому я все еще жив и имею возможность что-то пробовать и двигаться вперед, открываться новым возможностям и течениям… без саморазрушения, треша и угара но с заботой, детским любопытством, жизненным опытом и любовью к жизни!" – добавил Стас Пьеха.

Также внук Эдиты Пьехи пообещал еще всех удивить.

"Признавая все свои ограничения, несовершенство и неидеальность, скажу вам – я еще вас удивлю… ну или хотя бы попробую. P. S. Навеяло уходом из жизни знаковой фигуры в музыке, спорной, но легендарной историей, масштабной и очень печальной на данный момент! Спи спокойно, Dark Prince – Ozzy Osbourne", – заключил Стас Пьеха.

Но с высказываниями певца не согласились его коллеги по цеху и поклонники:

"Браво".

"Очень сильный пост зрелого человека. Мы все уважаем тебя, Стас".

"Понимаю уровень сравнивания с легендой. Но обесценивать свой вклад все же не стоит".

"У вас просто необыкновенный голос, неповторимый, красивый, легкий. Вам легко удается исполнение любой песни, любого стиля песни".

"Стас, искренность – это совесть человека, у кого-то она спит, а у кого-то стимул жизни. Вам удачи и благодарю вас за память к Оззи – это эпоха, а она в наших сердцах".

"Уход Оззи всех тронул, особенно после его прощального концерта. Ушла легенда, как минимум! Никогда не была вашей фанаткой, Стас! Но все, что написано в посте... вызывает уважение и подает пример. Не слушаю ваши песни, но внимаю смыслам, спасибо".

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22 июля 2025 года стало известно, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.