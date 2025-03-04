Меган Маркл захотела, чтобы ее называли по новому имени

В своем кулинарном телешоу Меган Маркл призвала, чтобы ее больше не звали по фамилии, которую она носила до замужества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Beast, во второй серии телешоу Маркл резала огурцы вместе со своей подругой – американской актрисой Минди Калинг. Артистка назвала ее по фамилии, что не понравилось супруге принца Гарри.

"Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская". Когда у тебя появляются дети, ты думаешь: "Я разделяю свою фамилию с моими детьми, и это ощущается так… Я не знала, насколько это много будет для меня значить, когда можно говорить: "Это наша семейная фамилия, фамилия нашей маленькой семьи", – заявила Маркл.

Британский король Карл III и его ближайшие родственники носят фамилию Маунтбаттен-Виндзор, но почти никогда ее не используют. Вместо нее они, как правило, указывают один из своих титулов. В юности принц Гарри звался Гарри Уэльским, поскольку его отец в то время был принцем Уэльским. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские и с тех пор использовали именно их.

Ранее сообщалось, что супругу принца Гарри обвинили в плагиате.