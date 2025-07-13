Прохор Шаляпин открыто ответил на вопрос о романе с Ириной Аллегровой
Фото: Instagram/shalyapin_official
В новом выпуске YouTube-шоу "Сплетни" Карины Мурашкиной, российский певец Прохор Шаляпин откровенно ответил на вопросы о своих отношениях с Ириной Аллегровой, сообщает Zakon.kz.
Артист честно подтвердил, что в прошлом имел близость с музыкальной дивой, но категорически отверг слухи о романе с "угонщицей". Шаляпин познакомился с Аллегровой во времена участия в "Фабрике звезд – 6", и их творческий дуэт быстро перерос в дружеские отношения.
"В жизни она очень теплая женщина. Мы какое-то время дружили, она жила на даче… так получилось", – вспоминает артист.
Ведущая шоу Карина Мурашкина отметила, что Аллегрова оказала значительное влияние на становление Шаляпина как артиста. Сам певец подтвердил, что их общение оставило яркий след в его жизни, но настаивает – только как дружеская история. На прямой вопрос о возможном романе певец ответил резко:
"Да не было у нас никакого романа! Это давно прошлое".
Несмотря на это, Шаляпин подчеркнул, что сохранил уважение к коллеге.
Ранее певец Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своей моральной травме.
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