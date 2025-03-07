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Культура и шоу-бизнес

Актеру Глебу Калюжному грозит тюрьма за уклонение от срочной службы

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 07:20 Фото: Instagram/kalyzhnyy
Против российского актера, 26-летнего Глеба Калюжного, заведено уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от срочной службы. Ему грозит до двух лет тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

По информации News.ru, артиста вызвали на допрос в Следственный комитет. После дачи показаний артист отправился в военкомат. Звезда сериалов готов отправиться на службу. Призыв в этом году начинается уже с 1 апреля и продлится до 15 июля.

Калюжный отказался от комментариев ситуации. В СМИ уточняют, что артисту удавалось скрываться от военкомата на протяжении шести лет, так как он не проживает по месту регистрации.

Повестки приходили на разные адреса Глеба от Тверской области до подмосковного Красногорска. В последний раз официальное извещение поступило к звезде 17 октября, но тот сослался на травму головы.

Артист не сможет избежать уголовного наказания, если будет доказан факт его уклонения от призыва, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, возбужденное в отношении артиста дело по статье 328 УК РФ предполагает ответственность за неявку по повестке без законных оснований.

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Аксинья Титова
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