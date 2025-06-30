Юрию Дудю может грозить срок до двух лет

Российскому журналисту и видеоблогеру может грозить лишение свободы сроком до двух лет, если против него возбудят уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 30 июня 2025 года, прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Также отмечено, что блогер дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но он продолжил распространение материалов без должной маркировки.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании", – заключили в ведомстве.

Согласно данным российских СМИ, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф, обязательные или исправительные работы.

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