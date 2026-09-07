Тарзан написал Наташу Королёву в образе Царевны-Лебедя
Фото: Instagram/koroleva__star
Российский артист Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, нарисовал новую картину маслом со своей популярной супругой Наташей Королёвой в образе Царевны-Лебедя, сообщает Zakon.kz.
По всей видимости, бодибилдер вдохновился одной из самых известных и загадочных картин русского художника-символиста Михаила Врубеля.
В описании к публикации Глушко уточнил, что готовится к выставке.
"Как бы назвать?" – обратился певец к подписчикам.
Подписчики остались довольны увиденным и предложили свои варианты.
- Белые лебеди, синие сны.
- Вау, какая красота. Царевна-Лебедь?
- Божественно красиво!
- Лебедь белая! Очень красивая картина.
- "Синие лебеди, где же вы, где? Тени от крыльев на синей воде. Вы же любовь от беды уберечь мне обещали". Ностальгия! В детстве слушала песни Натальи Королёвой! А теперь такие портреты пишет любимый муж для своей любимой жены! Это так романтично на самом деле! Очень здорово!
- Моя муза. Мое вдохновение.
Стоит отметить, что Королёва часто становится моделью для работ своего мужа.
Материал по теме
"Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой
18 января 2026 года мы рассказывали, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript