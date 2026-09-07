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Культура и шоу-бизнес

Тарзан написал Наташу Королёву в образе Царевны-Лебедя

Тарзан и Королёва, супруги, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 15:42 Фото: Instagram/koroleva__star
Российский артист Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, нарисовал новую картину маслом со своей популярной супругой Наташей Королёвой в образе Царевны-Лебедя, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, бодибилдер вдохновился одной из самых известных и загадочных картин русского художника-символиста Михаила Врубеля.

В описании к публикации Глушко уточнил, что готовится к выставке.

"Как бы назвать?" – обратился певец к подписчикам.

Подписчики остались довольны увиденным и предложили свои варианты.

  • Белые лебеди, синие сны.
  • Вау, какая красота. Царевна-Лебедь?
  • Божественно красиво!
  • Лебедь белая! Очень красивая картина.
  • "Синие лебеди, где же вы, где? Тени от крыльев на синей воде. Вы же любовь от беды уберечь мне обещали". Ностальгия! В детстве слушала песни Натальи Королёвой! А теперь такие портреты пишет любимый муж для своей любимой жены! Это так романтично на самом деле! Очень здорово!
  • Моя муза. Мое вдохновение.

Стоит отметить, что Королёва часто становится моделью для работ своего мужа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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