Тарзан написал Наташу Королёву в образе Царевны-Лебедя

Российский артист Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан, нарисовал новую картину маслом со своей популярной супругой Наташей Королёвой в образе Царевны-Лебедя, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, бодибилдер вдохновился одной из самых известных и загадочных картин русского художника-символиста Михаила Врубеля.

В описании к публикации Глушко уточнил, что готовится к выставке.

"Как бы назвать?" – обратился певец к подписчикам.

Подписчики остались довольны увиденным и предложили свои варианты.

Белые лебеди, синие сны.

Вау, какая красота. Царевна-Лебедь?

Божественно красиво!

Лебедь белая! Очень красивая картина.

"Синие лебеди, где же вы, где? Тени от крыльев на синей воде. Вы же любовь от беды уберечь мне обещали". Ностальгия! В детстве слушала песни Натальи Королёвой! А теперь такие портреты пишет любимый муж для своей любимой жены! Это так романтично на самом деле! Очень здорово!

Моя муза. Мое вдохновение.

Стоит отметить, что Королёва часто становится моделью для работ своего мужа.

Материал по теме "Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой

18 января 2026 года мы рассказывали, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева.