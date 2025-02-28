Наташа Королёва и Тарзан впечатлили поклонников экстравагантным выходом в свет
Фото: Instagram/koroleva__star
27 февраля в России прошла премьера комедии "Один хороший день". На красную дорожку вышли актеры фильма и другие звезды, которые провели вечер за просмотром киноновинки, сообщает Zakon.kz.
Наташа Королёва появилась на светском мероприятии в ярко-красной атласной блузке, под которой скрывалась прозрачная леопардовая водолазка. Образ роковой женщины усилила красная бордовая шуба.
Ноги звезда закрыла серыми спортивными брюками свободного кроя с лампасами и предпочла кроссовки вместо туфель на каблуках.
Ее муж, Тарзан, сопровождал супругу на мероприятии. Шоумен нарядился в полностью кожаный костюм, состоящий из брюк и рубашки. Немного рокерской брутальности в его образ добавила серьга в ухе и короткая седая борода.
Ранее сообщалось, что в семье единственного сына Наташи Королёвой случилось пополнение.
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