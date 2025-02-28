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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва и Тарзан впечатлили поклонников экстравагантным выходом в свет

Наташа Королёва и Тарзан вышли в свет , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 03:30 Фото: Instagram/koroleva__star
27 февраля в России прошла премьера комедии "Один хороший день". На красную дорожку вышли актеры фильма и другие звезды, которые провели вечер за просмотром киноновинки, сообщает Zakon.kz.

Наташа Королёва появилась на светском мероприятии в ярко-красной атласной блузке, под которой скрывалась прозрачная леопардовая водолазка. Образ роковой женщины усилила красная бордовая шуба.

Ноги звезда закрыла серыми спортивными брюками свободного кроя с лампасами и предпочла кроссовки вместо туфель на каблуках.

Ее муж, Тарзан, сопровождал супругу на мероприятии. Шоумен нарядился в полностью кожаный костюм, состоящий из брюк и рубашки. Немного рокерской брутальности в его образ добавила серьга в ухе и короткая седая борода.

Ранее сообщалось, что в семье единственного сына Наташи Королёвой случилось пополнение.

Аксинья Титова
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