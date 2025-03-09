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Культура и шоу-бизнес

Фильм по серии игр "Обитель зла" выйдет в сентябре 2026 года

Постер, игра, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 07:10 Фото: постер ремейка игры Resident Evil 2 (2019)
Компания Sony планирует выпустить новый фильм по франшизе Resident Evil. Дата премьеры проекта в кинотеатрах назначена на 18 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссером ленты станет Зак Креггер, снявший высокооцененный фильм ужасов "Варвар". Постановщик планирует сделать упор на хоррор-элементы.

Подробностей о сюжете Resident Evil пока нет: неизвестно, будет ли фильм повторять события какой-то части игры или станет отдельной историей по знакомой вселенной.

Ранее Zakon.kz представил подборку 10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных.

Аксинья Титова
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