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Культура и шоу-бизнес

Мистический триллер "Охотники на призрака" выйдет в январе 2025 года

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 08:52 Фото: ВКонтакте/Okko
Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер первого мистического приключения 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По сюжету 12-летний Женя стал жертвой пожара в квартире, в огне погибла его мама. Придя в себя в больнице, мальчик знакомится с дуэтом охотников за привидениями: пожилым следователем Максимом и его немым напарником Лысым. Втроем им предстоит установить истинную причину возгорания и найти беспощадного убийцу.

Их соперник не так прост: он призрак и умеет проникать в тела других людей, среди которых оказываются знакомый погибшей, ее парень и местный гаишник.

"Это история о том, что противостоять абсолютному злу способны те, кто совсем не похож на типичных супергероев", – говорят о проекте авторы.

Трейлер обещает интригующую историю с хоррор-элементами и путешествием в астральный мир. Первая серия проекта с Алексеем Маклаковым и Марьяной Спивак появится на платформе 17 января.

Также на днях вышел трейлер боевика "Супермен", а на YouTube-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма "Лило и Стич".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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