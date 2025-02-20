#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Мир

Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 05:15 Фото: kremlin
19 февраля президент России Владимир Путин пообщался с единственным внуком первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщает Zakon.kz.

В 25-ю годовщину смерти Собчака российский лидер возложил букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове, передает пресс-служба Кремля. Также он коротко пообщался с вдовой политика Людмилой Нарусовой, поздоровался с журналисткой Ксенией Собчак, затем подозвал к себе ее сына Платона, пожал ему руку и обнял.

Фото: kremlin

Глава российского государства коротко поговорил с ним, прежде чем мальчик возложил букет к памятнику своего деда. Отрывком видео поделилась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

До этой памятной встречи Собчак опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена со своим отцом. Она уточнила, что в этот день пройдут памятные мероприятия в его честь.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом: 25 лет без тебя
Мир
13:13, 19 февраля 2025
Ксения Собчак поделилась архивным фото с отцом: 25 лет без тебя
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: