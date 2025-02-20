Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак

19 февраля президент России Владимир Путин пообщался с единственным внуком первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщает Zakon.kz.

В 25-ю годовщину смерти Собчака российский лидер возложил букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове, передает пресс-служба Кремля. Также он коротко пообщался с вдовой политика Людмилой Нарусовой, поздоровался с журналисткой Ксенией Собчак, затем подозвал к себе ее сына Платона, пожал ему руку и обнял.

Фото: kremlin

Глава российского государства коротко поговорил с ним, прежде чем мальчик возложил букет к памятнику своего деда. Отрывком видео поделилась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

До этой памятной встречи Собчак опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена со своим отцом. Она уточнила, что в этот день пройдут памятные мероприятия в его честь.